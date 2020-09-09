Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler - Son Dakika

Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler

Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler Koronayı atlatan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şunu unutmayalım ki, korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler

MALATYA - Koronayı atlatan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şunu unutmayalım ki, korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla atlatıp ikinci testi negatif çıkan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesaisine başlamak üzere geldiği hizmet binası önünde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller tarafından çiçeklerle karşılanınca duygusal bir atmosfer yaşandı.

Korona virüs tedavi sürecinden dolayı evinde geçirdiği karantina dönemini tamamlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 günlük aranın ardından AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve personeller tarafından sosyal mesafe kuralları altında çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, duygusal anlar yaşarken, herkese teşekkürlerini sundu.

"Doktorlarımızın tavsiyesine uyduk, ilaçlarımızı kullandık ve iyileştik"

Makam odasına geçerek mesaisine başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "15 günlük korona virüs mücadelesinden sonra testlerimizin negatif çıkmasıyla birlikte bugün tekrardan görevimize başladık. Ülkemiz için, Malatya'mız için ve Yeşilyurt'umuz için hizmetlerimize yeniden başladık. Aile olarak bu süre zarfında çok zor günlerden geçip, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen yerine getirip ilaçlarımızı zamanında kullandık, beslenmemize dikkat ettik. Allah'a hamdolsun Pazartesi günü yaptırdığımız testlerimiz negatif çıktı, bugünde yeniden göreve dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok güzel destekler aldık, herkese sonsuz teşekkürler"

Korona virüs ile mücadele döneminde çok güzel destekler aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tedavi sürecinde gerek telefon açarak gerekse de mesaj gönderip sosyal paylaşım sitelerinden güzel duygularını ve samimi düşüncelerini bizimle paylaşan, dua eden, tedavi önerisinde bulunan bütün dostlarımıza, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, yakınlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Korona virüs ile mücadelemizi gördüğümüz bu yakın ilgi ve alakadan dolayı başarıyla atlattık. Korona virüs kesinlikle hafife ve basite alınmamalıdır, nefes darlığından ateşe, eklem ağrılarından baş ağrısı ve halsizliğe kadar çok farklı semptomları olan bir rahatsızlık, aile olarak çok zor ve sıkıntılı günler yaşadık. Tüm dünyanın bu virüs belasından bir an önce kurtulmasını temenni ederim. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ancak hepimizin daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız, rehavete girmeden gerekli önlemleri mutlaka almalıyız" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

Sağlık personellerinin tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Emekleri ve çabalarını her zaman takdir ettiğimiz çok kıymetli doktorlarımız, sağlık görevlilerimiz ve çalışanları bizlerle yakından ilgilendiler, sıkıntılarımızı atlatmamızda bize büyük katkı sağladılar. Korona virüs başta olmak üzere diğer hastalıkların tedavisi için 7/24 mesai yapan, büyük bir emek sarf eden, alın teri döken, sabır gösteren Kahraman Sağlık Ordumuzun her bir çalışanına buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde görevli değerli hekimlerimiz ve hemşirelerimiz başta olmak üzere her türlü sorun ve sıkıntımızda bizim yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Rabbim tüm insanlığı bu hastalıktan korusun ve muhafaza etsin inşallah. Dünyanın neresinde olursa olsun bu hastalıktan dolayı muzdarip olan herkesin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Şunu unutmayalım ki; korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha fazla önem göstermeliyiz" diye konuştu.

Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler

Mehmet Çınar, Koronavirüs, Yeşilyurt, Çınar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı         
17:34
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 22:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüsü atlatan Başkan Çınar'dan öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei