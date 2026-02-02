Vitamin Takviyeleri Tehlikesi - Son Dakika
Sağlık

Vitamin Takviyeleri Tehlikesi

Vitamin Takviyeleri Tehlikesi
02.02.2026 10:39
Vitaminler kontrolsüz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor, uzman uyarıyor.

SON yıllarda vitamin ve mineral takviyelerinin kullanımında artış yaşandığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Necip Çetiner, "Toplumda, 'ne kadar çok vitamin, o kadar sağlık' gibi son derece yanlış bir algı var. Vitaminler, eksiklik durumunda hayat kurtarıcı olabilirken, gereksiz ve kontrolsüz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Necip Çetiner, "Özellikle A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler vücutta birikir. Fazlası karaciğer hasarı, böbrek sorunları, kalp ritim bozuklukları ve hatta zehirlenmelere neden olabilir. Diğer grup vitaminler, suda eriyen özellikle B vitamini grubunda toksik etkiler genelde daha nadir görülür. Yani baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, cilt değişiklikleri, bazen kemik yoğunluğunda azalma gibi ve daha birçok fonksiyonu etkilediği için vücutta her türlü yan etkiyi fazlasıyla görebiliriz" ifadelerini kullandı.

'B12 FAZLA DOZDA ALINDIĞINDA ÇEŞİTLİ YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR'

Pandemi sonrası bağışıklık kaygısıyla vitamin kullanımının arttığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Necip Çetiner, "Hastalarımın önemli bir kısmı kan tahlili yaptırmadan, kulaktan dolma bilgilerle birden fazla takviyeyi aynı anda kullanıyor. Oysa bu durum bağışıklığı güçlendirmek yerine tam tersine vücudu yorabiliyor. Eğer ihtiyaç olmadığı halde fazla vitamin aldıysak bunların toksik etkilerine maruz kalma durumu olur ve kişinin hassasiyetine bağlı olarak çeşitli organlarda çeşitli zararlar ve kayıplar olabilir. Bunları tam olarak isimlendirmek mümkün değil ama genelde baş ağrısı, baş dönmesi, cilt değişiklikleri, nadiren de olsa alerjik belirtiler şeklinde. Saç dökülmesi şeklinde de kendisini gösterebilir. En çok bilinçsizce kullanılan vitamin;B12. Tahlil yaptırmadan B12 fazla dozda alındığında cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli yan etkiler görülebilir. B12 seviyesi çok düşük olan hastalarda da paranteral yani iğne formunda tedaviler daha fazla tercih edilir." diyerek hekim kontrolüne dikkat çekiyor" dedi.

'SEBZE-MEYVE VİTAMİNİN YERİNE GEÇEMEZ'

Uzm. Dr. Çetiner, "Maalesef günümüzde sebze-meyvenin yetersiz olduğunu gösteren birçok kanıt var. Belki 2000'li yıllardan önce yediklerimiz vitaminlerin yerine geçerdi. Ancak günümüzde sağlıklı beslendiğini düşündüğümüz kişilerde bile vitamin eksiklikleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Kuvvetle muhtemel yeterli gıda kalitesine sahip değiliz" diye konuştu.

'DOĞAL OLAN HER ZAMAN ZARARSIZ DEĞİL'

Vitaminlerin 'doğal' olduğu için zararsız sanıldığını söyleyen Uzm. Dr. Çetiner, "Doğada bulunan her madde güvenli değildir. Vitaminler de yanlış dozda alındığında ilaç yan etkileri gösterir. Vitaminler ne mucize ne de düşman. Doğru kişide, doğru dozda ve hekim kontrolünde kullanıldığında şifadır; aksi halde sessiz bir zehre dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

