Viyana YEE'de "yabancılaşma ve farklı kültürler" temalı modern sanat sergisi - Son Dakika
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Viyana YEE'de "yabancılaşma ve farklı kültürler" temalı modern sanat sergisi

10.05.2022 21:44
Viyana YEE'de "yabancılaşma ve farklı kültürler" temalı modern sanat sergisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 4 farklı sanatçının "yabancılaşma ve farklı kültürlerin birlikteliğini" anlatan "Yabancının Şiiri" isimli modern sanat sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 4 farklı sanatçının "yabancılaşma ve farklı kültürlerin birlikteliğini" anlatan "Yabancının Şiiri" isimli modern sanat sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, yabancılaşma ve farklı kültürlerin bir araya gelmesi gibi konuları dört farklı perspektiften ele alan sanatçılar tarafından hazırlanan sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yorulmaz, "Serginin fikri ve çalışmalar bizim çok ilgimizi çekti. Yabancı, farklı kültürler gibi daha çok politik olarak duyduğumuz bu kavramlar sanatçılarımız elinde farklı bir bakış açısı kazandığı aşikar." ifadesini kullandı.

İki kültür özelinde "yabancı ve farklı kültürler" konusu

Küratör Karin Maritsch de hem eserleri hem de sanatçıları tanıttığı sergide, Türkiye ve Avusturya özelinde 4 sanatçının çeşitli objeleri "yabancı ve farklı kültürler" yaklaşımıyla ele aldığını anlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve değişken olduğunu aktaran Maritsch, yabancılaşma olgusunu bu iki kültürü etkileyen unsurlar üzerinden aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Maritsch, sergide eserleri bulunan sanatçılardan bazısının farklı kültürler ve yabancılaşma konusunu insan organlarıyla tasvir ederken, bir diğerinin ise "bireyin evrene olan yabancılığı" bakış açısından yorumladığını söyledi.

Türk toplumunda önemli bir yere sahip basma kumaşının sergideki eserlerde kullanıldığına dikkati çeken Maritsch, iki ülke tarihinde belirleyici bir yere sahip 2. Viyana Kuşatması'nın en önemli isimlerinden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya da sergide yer verildiğini kaydetti.

Sanatçılar Sinan Gültekin, Tayfun Pirselimoğlu, Karin Maritsch ve Özcan Uzkur'un eserlerinin yer aldığı sergi, ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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Togo Cumhuriyeti, Yunus Emre, Avusturya, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viyana YEE'de 'yabancılaşma ve farklı kültürler' temalı modern sanat sergisi - Son Dakika


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