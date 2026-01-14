Vize'de Köylere Hizmet Toplantısı - Son Dakika
Vize'de Köylere Hizmet Toplantısı

14.01.2026 10:16
Vize'de köylere hizmet konusunda toplantı yapıldı, yatırımlar ve çöp toplama çalışmaları değerlendirildi.

Vize ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, köylerden çöplerin toplanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ile köylerdeki yatırımlar değerlendirildi.

Köy muhtarlarının isteklerini dinleyen Balaban, köylere en iyi şekilde hizmet etmek için herkesin özveriyle çalıştığını belirtti.

Toplantıya, il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Özderin, dere ıslah çalışmasını inceledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çayırdere köyündeki dere ıslah çalışmasını inceledi.

Özderin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dere ıslahı ile bölgede taşkın riskinin azaldığını ifade eden Özderin, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir ilçe ve iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Sakızköy, Kofçaz ilçesinin de Ahlatlı köyüne 17 Ocak Cumartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahlatlı köyünde 10.00-17.00, Lüleburgaz ilçe merkezi ile Sakızköy'de 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

