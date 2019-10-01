Son Dakika Haberleri: Vizörün arkasında geçen 71 yıl
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Vizörün arkasında geçen 71 yıl

1 saat önce

İstanbul'da, yaşayan en eski analog fotoğraf makinesi tamircisi olan Mustafa Kemal Demirtaş, 91 yaşına rağmen evinde kurduğu atölyede mesleğini sürdürüyor.

Vizörün arkasında geçen 71 yıl, System.String[]


İstanbul'da, yaşayan en eski analog fotoğraf makinesi tamircisi olan Mustafa Kemal Demirtaş, 91 yaşına rağmen evinde kurduğu atölyede mesleğini sürdürüyor. Vizörün arkasında tam 71 yılını geçiren Demirtaş, günlerinin belirli bir bölümünü, fotoğraf makineleri arasında geçiriyor.
1948 yılında amatör olarak başladığı fotoğrafçılığı meslek edinen Demirtaş, 1972'de fotoğraf makinesi tamir etmeye başladı. 'Hayattaki en büyük tutkum' dediği fotoğraf makinesinden uzak kalamayan Demirtaş, geçen sürede analog makinenin yaşayan efsane ustası haline geldi. Tamirciliğe gazetecilerin bozulan makinelerini tamir ederek başlayan Demirtaş'a zamanla yurt dışından bile müşteri gelmeye başladı.
Sirkeci'deki bir iş hanında bulunan iş yerini, yaşlılığı ve hastalığı nedeniyle kapatmak zorunda kalan Mustafa Kemal Demirtaş, fotoğraf makinelerinden kopamayınca evdeki odalardan birini boşaltıp atölyeye çevirdi. Günün bir bölümünü fotoğraf makineleri ile geçiren Demirtaş, "Fotoğrafçılığa amatör olarak lisedeyken başladım. Bizim karşımızda bir fotoğrafçı vardı. 1948 yılında orada başlayıp fotoğrafçılığı öğrendim. Bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra bırakıp fotoğraf makinesi tamir etmeye başladım. Bab-ı Ali'de dükkan açtım. Orada, gazeteci çocukların bozulan makineleri gelmeye başladı. Biz orada olduk bir numara. 1972 yılında, orada fotoğrafçılığı bırakıp Kemal usta olarak çıktık piyasaya. Bir süre sonra öyle oldu ki; kendisine iş yaptığım insanlar Amerika'dan adam gönderirdi makine tamir etmem için. O kadar benimsenmiştik" dedi.


YAŞAYAN EN ESKİ USTA BENİM
Yetiştirdiği çok sayıda usta olduğunu, fakat hepsinin dijitale döndüğünü belirten Demirtaş, "Analog makineleri tamir ediyorduk, ama parçalarını bulmak da zordu. Çok parçasını biz yapıyorduk. Kırık, bozuk parçaları tornaya veriyorduk. Şu an benden eski analog fotoğraf tamircisi yok, ama bakalım benden sonra kalacak olan var mı? Yok. Yetiştirdiğim 15 kişi var, ama hepsi dijitale geçti. Şu an hayatta kalan en eski fotoğrafçı ve fotoğraf tamircisi benim. Şimdikiler benden 20- 30 yaş daha genç. Analog tamiri için beni arayanlar, artık orada kimseyi bulamıyor. Sorarlarsa direkt beni gösteriyorlar. Analog makine tamiri zordur. Basit bir makinenin üzerinde bile bir sürü malzeme var. Tamir edecek olsanız bile parçasını bulmak mesele" diye konuştu.


Kemal Demirtaş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
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