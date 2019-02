Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor.Asla Gözlerini KaçırmaAsla Gözlerini Kaçırma, Doğu Almanya 'dan Batı Almanya 'ya kaçan ancak Nazi rejimi altındaki çocukluğunu ve komünizm gölgesindeki gençliğini unutamayan Kurt Barnert adında bir sanatçıya odaklanıyor. Üniversitede tanışan Kurt ve Ellie, birbirlerini görür görmez aşık olurlar. Onlar her ne kadar ilişkilerinde mutlu olsalar da, ikisinin birlikte olmasını istemeyenler vardır. Ellie'nin babası olan Profesör Seeband, kızının yapmış olduğu seçimden memnun değildir. Kızının Kurt ile olan ilişkisini kesmesini isteyen Seeband, bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Profesör, her ne kadar kızını Kurt'tan uzak tutmaya çalışsa da, o ve Kurt arasında bilmedikleri bir bağlantı vardır. Yıllar önce profesörün işlediği korkunç bir suç, hayatının Kurt ile kesişmesine neden olur. Kurt, geçmişi ardında bırakıp sanatına odaklanmak istese de, Nazi rejimi ve komünizm gölgesinde geçen yaşamının getirdiği travmalardan kurtulamaz.Babamın KemikleriBabamın Kemikleri, yıllar sonra memleketine geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ömer, yıllar önce yaşadığı utanç verici olayın ardından köyünü terk eden bir adamdır. Çocuk yaşta ayrıldığı köyüne bir daha geri dönmemeye ant içmiştir. Kendisine aile kurup, baba olan Ömer, yaşadığı trajik olayı kimseyle paylaşmaz. Ölüm döşeğinde olan annesinin vasiyeti Ömer'in hayatını alt üst eder. Annesi oğluna, öldüğünde kocasının yanına gömülmek istediğini söyler. Ancak bunun olmasına imkan yoktur çünkü Ömer köye gitmeyi kabul etmez. Bunun üzerine annesi, kocasının kemiklerini getirmesini ister. Ömer hiç istemese de annesinin vasiyetini yerine getirmeye karar verir. Oğlunu da yanına alan Ömer için köye gitmek hiç de kolay olmayacaktır. Özkan Çelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu Babamın Kemikleri'nin başrolünü Cem Davran üstleniyor. Senaryosunu İsmail Doruk'un kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ömer Aydede, Goncagül Sunar, Tanju Tuncel Uğur Çavuşoğlu gibi isimler yer alıyor. Çekimleri Tokat 'ın Turhal ilçesinde gerçekleşen filmin görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir üstleniyor.LEGO Filmi 2LEGO Filmi 2, istila altındaki şehirlerini kurtarmak için yeniden bir araya gelen kahramanların maceralarını konu ediyor. Önceki olaylar sonucunda şehrin sakinlerinin düzeni yok olmuştur. LEGO DUPLO saldırısı altındaki şehirde her şey tamir edilebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde yerle bir olmaktadır. Yıkıntı şehrin kalıntıları arasında dolaşırken keşfedilen bir uzaylı robot ise tehlikeyi daha da arttırır. Emmet, Lucy Batman istilacıları yenmek ve şehirlerini eski düzenli hallerine geri getirmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Keşfedilmemiş dünyalara doğru yolculuğa çıkan ekip, bu süreçte kendi becerilerini sınayacak, cesaretlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyacaklardır. Mucize Uğur BöceğiMucize Uğur Böceği, böcek cennetine gitmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir uğur böceğinin hikayesini konu ediyor. Yedi benekli bir uğur böceği olan Rube, cam bir fanus içerisinde yaşamaktadır. Ancak onun düşlerinde, böcek cenneti olan Altın Kanyon'a gitmek vardır. Bu sırada zor durumda olan Master Water adındaki bir yusufçuk, Rube'dan yardım ister. Yusufçuğa yardım etmeyi kabul eden Rube, onu yanına alarak kaldığı laboratuvara götürür. Altın Kanyon'a gitmeyi kafasına koyan Rube, yusufçuğa birlikte gitmeyi teklif etse de istediği yanıtı alamaz. Ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmeyen Rube, böcek cennetine gitmek için tek başına yola koyulur. Ancak bu yolculuk pek de sandığı kadar kolay olmayacaktır. Rube, böcek cennetine ulaşabilmek için yol boyunca karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalır.Sarayın GözdesiSarayın Gözdesi, Kraliçe Anne'in sağ kolu olan Lady Sarah ile saraya yeni gelen hizmetçi Abigail arasında yaşanan mücadeleyi konu ediyor. 18. yüzyılın başlarında İngiltere , Fransızlarla savaş halindedir. Bu durumda bile, ördek yarışları ve ananas ziyafetleri yükselişe geçmektedir. Sağlığı zayıf olan Kraliçe Anne ülkenin tahtında otururken, sırdaşı, danışmanı ve gizli sevgilisi olan Marlborough Düşesi Sarah Churchill de bir yandan kraliçenin bozulan sağlığı ve değişken mizacıyla ilgilenmekte, diğer yandan da onun yerine ülkeyi yönetmektedir. Yeni gelen hizmetçi Abigail, etkileyiciliği ile kendisini Leydi Sarah'a sevdirir. Sarah, Abigail'i kanatlarının altına aldığında, Abigail de aristokratik köklerine dönme şansı bulur. Savaşın siyaseti, Sarah için oldukça zaman alıcı hale geldiğinde, Abigail kraliçenin arkadaşı olma görevini üstlenir. Onların övgüye değer dostlukları, Abigail'e emellerini gerçekleştirme şansı verir. Abigail artık hiçbir kadın, erkek ya da politik hamlenin yoluna çıkmasına izin vermeyecektir...Sir-AyetSir-Ayet, eşinin ölümünden sonra hayatı kararan bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Hicran'ın hayatı, eşinin ölümünün ardından alt üst olur. Hicran, kocasını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, kendisini bir türlü toparlayamaz. Kocasının yokluğunu kabullenemeyen Hicran'ın bu süreçteki en büyük destekçisi, kızı Gizem olur. Geçirdiği zor günlerin üstesinden gelemeyen Hicran, kızının tavsiyesi üzerine psikoloğa gitmeye başlar. Ancak ilaçlarını düzenli kullanmadığı için bir verim alamaz. Farklı bir yere gitmenin, kendisini daha iyi hissettireceğini düşünen Hicran, İstanbul dışındaki evlerinde yaşamaya başlar. Gizem, okuluna devam ettiği için annesini tek bırakmak zorunda kalır. Genç kız, okulda olduğu sırada komşularından aldığı bir telefon ile şok geçirir. Gizem, okuldan üç arkadaşı ile birlikte apar topar annesinin yanına gider. Gördükleri karşısında şaşkına dönen gençleri korku dolu anlar beklemektedir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan, Gizem Terzi,Ali Burak Küçük , İlayda Özenses gibi isimler yer alıyor.Sisters BiraderlerPatrick DeWitt'in aynı isimli romanından uyarlanan filmde, birbirine bağlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Şöhretli tetikçiler Eli ve Caharli'nin yeni bir görevi vardır. Herman Kermitt isimli bir altın avcısı, patronlarının altınını çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin sandığı kadar kolay olmayacaktır. Jacques Audiard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda John C. Reilly, Joaquin Phoenix Jake Gyllenhaal gibi isimler yer alıyor.(İHA)