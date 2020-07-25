Vodafone'dan yerli startup'lara yılda 1 milyon TL'ye kadar destek - Son Dakika

Vodafone'dan yerli startup'lara yılda 1 milyon TL'ye kadar destek

Vodafone'un startup ekosistemine değer katma hedefiyle hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin büyümesini sürdürüyor.

Vodafone'dan yerli startup'lara yılda 1 milyon TL'ye kadar destek, System.String[]

Vodafone'un startup ekosistemine değer katma hedefiyle hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin büyümesini sürdürüyor. Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı program kapsamında startup'lara yıllık 1 milyon TL'ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriliyor. Programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Vodafone, dijitalleşmede önemli rol oynayan startup ekosistemine destek olmayı sürdürüyor. Şirket, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen, tercihen bir mobil uygulama üzerinden servis veren firmalarla işbirliği yaptığı girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin ile startup'lara yıllık 1 milyon TL'ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriyor. Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak dijital ürün ve servislerini şirketin faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da sunma fırsatı yakalayabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen, Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin, Atolye Games Kurucusu Mehmet Ulusoy ve Asktrology Kurucusu Aziz Emre Günel'in katılımıyla düzenlenen online toplantıda, Vodafone Vitrin programının yanı sıra dünyada ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi değerlendirildi.

"Teknoloji iletişimi şirketi" olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Dijitalleşmeyi gerçekleştirirken, birey ve kurumlara mobil ve sabit genişbant erişimi sağlamakla kalmıyor; hayatlarında değer oluşturabilecek farklı gelişim alanlarına da yatırım yapmayı önemsiyoruz. Bu alanlardan biri de girişimcilik. Bu kapsamda, Vodafone Vitrin girişim hızlandırma programını hayata geçirdik. Bu programla, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla işbirliği yapıyoruz. Üye firmalarımız, Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakalıyor. Aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında şirketimizin geniş kurumsal ağından faydalanabiliyorlar. Pazarlama desteklerine ek olarak, program yöneticileri ve alanında tecrübeli yöneticilerimiz ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar. Bu programla, 2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturulması hedefliyoruz. Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Türkiye'nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vodafone Vitrin'e katılmaya davet ediyoruz."

Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen, şöyle konuştu: "Türkiye'nin star girişimcilere, dünyayı değiştirecek girişimlere ihtiyacı var. Bu ülkenin ajandasının teknoloji, bilim ve inovasyon olması gerektiğine inanıyoruz. Gençlere ilham kaynağı olacak, rol model olacak girişimciler olmalı. Dünya vatandaşı olabilmiş, kendi alanında başarıya ulaşmış, vizyonu ve hayalleri ile liderlik yapabilecek kişilerin önünü açmalıyız. Bu anlamda Vodafone Vitrin gibi oluşumların girişimcilik ekosistemimizin gelişmesinde önemli rolü olacağını düşünüyoruz."

Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin ise şunları kaydetti: "Girişimcilik yolculuğunda girişimci için en kritik iki nokta güven ve hız kazanmak. Kurumların sunduğu hızlandırma programları, girişimlerin ulaşması gereken takım arkadaşı, ilk müşteri, yatırımcı gibi kaynaklara hızla ulaşmasını sağlarken ismi ile girişime itibar kazandırıyor."

Ölçeklendirme önemli

Vodafone Vitrin programına dahil olmak isteyen firmalar, programın web sitesi üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. ve başvurusu uygun görülen adaylar değerlendiriliyor. Değerlendirmede, firmaların müşteri tarafındaki bir problem alanına yönelik tasarlanıp geliştirilmiş, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak bir çözüm sunmasına; bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlamasına; söz konusu ürün ya da servisin ölçeklendirilme potansiyeli taşımasına dikkat ediliyor. Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen firmalar ile Vodafone Vitrin üyeliği sözleşmesi imzalanıyor. Şirket içinde atanan özel ekibin koordinasyonunda çalışmalara başlanıyor.

Firmalar test sürecinden geçiyor

Vodafone Vitrin programına kabul edilen firmalar, standart olarak öncelikle bir test sürecine alınıyor. Test sürecine alınan girişimlerin sunduğu ürün/servise ilk günden itibaren Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yer veriliyor. Test süresince girişimin performansı günlük raporlarla takip ediliyor. Girişimler test sonunda önceden belirlenen performans kriterlerine göre değerlendiriliyor. Test performansı iyi bulunan girişimlerle Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanıyor. Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanan girişimler için Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden tanıtım yapılmaya devam ediliyor. Programda devam eden girişimlerle haftalık periyotlarla performans toplantıları düzenleniyor. Düşük performans gösteren girişimler için iş geliştirme çalışmaları yapılıyor. Performans durumuna göre Vitrin işbirliği devam ettiriliyor ya da sonlandırılıyor. Vodafone Vitrin bünyesinde halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmalar yer alıyor.

Kazan-kazan yaklaşımı

Vodafone Vitrin kapsamında startup firmalara temel olarak satış ve pazarlama konularında destek veriliyor. Şirket, satış, pazarlama ve operasyonel anlamda verdiği desteklerle Vitrin üyelerinin hızlı ve etkili büyümesine yardımcı oluyor. Vodafone'un dijital kanalları aracılığıyla milyonlarca Vodafone müşterisine ulaşma imkanı bulan Vitrin üyeleri, şirketin geniş kurumsal ağından da faydalanabiliyor. Vodafone Vitrin üyeleriyle "kazan-kazan" yaklaşımıyla çalışan Vodafone, verdiği destekler karşılığında ek bir talep oluşturmadan gelir paylaşım modelini ortaklık planı olarak sunuyor.

İhracata destek

Şirket, Türkiye pazarında kendini kanıtlamış ve potansiyel vaat eden Vodafone Vitrin üyelerini global pazarlara taşıyarak Vodafone'un global müşterileriyle buluşturmayı da hedefliyor. Globale taşınacak firmaların ihracata da önemli katkısı olması bekleniyor. Global pazarı hedefleyen firmaların, doğru çalışma modeline sahip olması ve ölçeklendirilebilir bir ürün ya da servisinin bulunması önem taşıyor. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan yerli startup'lara yılda 1 milyon TL'ye kadar destek - Son Dakika Ekonomi
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