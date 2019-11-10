Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

7 saat önce

Salon: Sorgun Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul) İnegöl Belediyespor: Uriarte, Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun


Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş


Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul)


İnegöl Belediyespor: Uriarte, Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz ( Özgür Türkmen, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Ali Berke Sağır, Berkan Bozan)


Setler: 25-22, 25-16, 25-21


Süre: 90 dakika (31, 28, 31)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor, Sorgun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadına şiddet bitmiyor! Eşini önce dövdü, sonra yüzünü yaktı
Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular! Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti! Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:59:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]