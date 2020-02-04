Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Yavuz Akdemir, Salim Bektaşİnegöl Belediyespor: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Salim Bektaş

İnegöl Belediyespor: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Kılıç, Onur Altınkaya, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Fırat Kantarcıoğlu)

Setler: 16-25, 22-25, 25-23, 20-25

Süreler: 120 dakika (24, 33, 32, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Sorgun Belediyespor, Yılmaz Can, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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