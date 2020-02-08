Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: SorgunHakemler: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem) Halkbank: Efe Bayram, İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt ( Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)


Halkbank: Efe Bayram, İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Toncek Stern, Gökhan Gökgöz)


Setler: 18-25, 25-21, 24-26, 21-25


Süre: 128 dakika (28, 30, 36, 34)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Serkan Kılıç, Yusuf Erdem, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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