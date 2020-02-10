Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erol Akbulut, Esat Danziliİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Santiago, Burakhan Tosun, Gustovsson, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş Mert Güneş, Efe Er)

Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 13-15

Süre: 136 dakika (25, 34, 26, 29, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Samet Yalçın, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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