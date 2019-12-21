Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

6 saat önce

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Kaya ErdemTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Semih Çelik, Alperay Demirciler, Chernokozev, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Ahmet Arslan)İstanbul Büyükşehir Belediyespor:...

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı ( Semih Çelik, Alperay Demirciler, Chernokozev, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Ahmet Arslan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Pekşen)

Setler: 28-30, 20-25, 23-25

Süre: 93 dakika (35, 28, 30)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Arslan, Semih Çelik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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