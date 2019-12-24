Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Erkan SarıSpor Toto: Kadir Cin, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Batı Kayhan, Mehmet Almaz, Yusuf Erdem, Gavilan (Ramazan Serkan Kılıç,...

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Spor Toto: Kadir Cin, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Batı Kayhan, Mehmet Almaz, Yusuf Erdem, Gavilan (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Rosales, Rahmi Çağlar Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Demirhan Durul, Ali Alp Çayır)

Setler: 25-20, 25-20, 18-25, 25-19

Süre: 116 dakika (27, 25, 34, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Spor Toto, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 yenilen Spor Toto, rövanş maçını 3-1 kazanarak, final etabına yükseldi.

Sorgun Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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