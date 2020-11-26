Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

26.11.2020 02:07

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yenmelerine ilişkin, "Bugün gerçekten çok iyi voleybol oynadık.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yenmelerine ilişkin, "Bugün gerçekten çok iyi voleybol oynadık." dedi.

AA muhabirine VakıfBank Kadın Voleybol Takımının, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yendiği maçın değerlendirmesini yapan Guidetti, "Mulhouse kötü bir takım değil ama biz bugün blok, servis, atak olsun, hep mükemmel oynadık." diye konuştu.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen lig maçları konusunda salon ve otel organizasyonundan, Kovid-19 salgını ile ilgili alınan önlemlerden memnun kaldığını belirten Guidetti, "Bugün gerçekten çok iyi voleybol oynadık." ifadesini kullandı.

"Dün ilk maçımızda çok iyi oynamadık ama yine de biz kazandık." değerlendirmesinde bulunan Guidetti, "Bugün Avrupa'da en üst seviyede bir oyun sergiledik." diye konuştu.

Guidetti ayrıca maçın favori oyuncusu gösterilen İsabelle Haak'ın performansından memnun kaldığını söyledi.

Haak Haak'a karşı

VakıfBank'ın günün favori oyuncusu İsabelle Haak da ASPTT Mulhouse VB ekibinde oynayan öz kardeşi Anna Haak ile rakip olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Profesyonel hayatı boyunca öz kardeşi ile farklı takımlarda bulunup ilk kez rakip olduğunu belirten İsabelle Haak, oynadığı takımın performansından da büyük gurur duyduğunu vurguladı.

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

CEV Şampiyonlar Ligi, voleybol, oyunlar, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?         
22:20
Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu         
20:50
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti         
19:22
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 02:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei