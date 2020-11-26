Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Sarı-siyahlılar, C Grubu ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya 'da oynayacak.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-9, 25-10, 23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki üçüncü ve son maçında VC Maritza ile karşılaştı.

İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor

Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular

Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi