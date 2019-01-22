Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

51 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhanMaliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel)Arhavi Belediyespor: Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel)

Arhavi Belediyespor: Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu ( Mehmet Özbek, Hamdi Erkan)

Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-20

Süre: 113 dakika (27, 29, 30, 27)


Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:52 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Halil İbrahim Yücel, Arhavi, Spor
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