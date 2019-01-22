Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan Maliye Piyango
: Osman Çağatay
Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel
) Arhavi
Belediyespor: Murat Karakaya
, Fatih Eren
Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu ( Mehmet Özbek
, Hamdi Erkan)
Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-20
Süre: 113 dakika (27, 29, 30, 27)
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.