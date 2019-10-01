Voleybol: Hazırlık maçı

Salon: Damat İbrahim Paşa

Hakemler: Menderes Pamuk, Alper Arıkan

Nevşehir Belediyespor: Cansın Şuzgun, Ceyda Kaya, Merve İzbilir, Alara Beşok, Havva Uzun, Deniz Hakyemez (Şevval Boylu, Elif Burcu, Buse Dağdeviren, Selin Yurtsever, Selen Kafadar, Gülay Gerçek)



Beşiktaş: Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Dilara Bilge (Fulden Ural, Su Zent, Ece Erol, Büşra Kılıçlı, İrem Çor, Ceyda Aktaş)



Setler: 17-25, 27-25, 15-25, 23-25

Süre: 101 dakika (17, 30, 22, 32)



Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.



Maçı, 17-25, 27-25, 15,25 ve 23-25'lik setlerin sonunda Beşiktaş kazandı.