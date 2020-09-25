SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: İbrahim Ünal, Ayşim Ergenay PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer)FENERBAHÇE OPET: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)SETLER: 11-25, 12-25, 29-31SÜRE: 82 dakika (21, 21, 40)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında PTT, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:53 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet: 0 - 3 - Son Dakika Spor