Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Pınar Elma, Rıza YelpazeAydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Ayyıldız, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Aslıhan Kılıç, Eylül Akarçeşme, Ezgi Bektaş (Pınar Atasever, Berra Eren)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Turan, Deniz Uyanık,...

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Ayyıldız, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Aslıhan Kılıç, Eylül Akarçeşme, Ezgi Bektaş (Pınar Atasever, Berra Eren)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Turan, Deniz Uyanık, Buse Kaygısız, Fatma Demir, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Ozman, Nazlı Polat)

Setler: 25-18, 25-13, 25-8

Süre: 66 dakika (24, 23, 19)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Hande Korkut, Beylikdüzü, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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