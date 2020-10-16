VakıfBank: 3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Selçuk Görmen, Metin KorkutBEŞİKTAŞ: Göknur Silen, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan)VAKIFBANK: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Gizem Güner)SETLER: 17-25, 13-25, 17-25
SÜRE: 67 dakika (22, 21, 24)
- Kaynak: DHA
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