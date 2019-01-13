Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

4 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Ramazan ÇevikTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Çor, Yağmur Mislina Kılıç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy, Brayelin Martinez,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Çor, Yağmur Mislina Kılıç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez (Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan, Sedef Sazlıdere)

Setler: 27-29, 25-20, 25-13, 29-27

Süre: 123 dakika (32, 30, 24, 37)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Spor
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