Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
4 dakika önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Ramazan ÇevikTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Çor, Yağmur Mislina Kılıç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy, Brayelin Martinez,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Çor, Yağmur Mislina Kılıç)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez (Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan, Sedef Sazlıdere)
Setler: 27-29, 25-20, 25-13, 29-27
Süre: 123 dakika (32, 30, 24, 37)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:09 Kaynak: AA
Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Galatasaray Hdı Sigorta: 3
Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti
Galatasaray ile Anlaşan Marcao'dan Chaves'e Veda
Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Bayram Bektaş'ın İstifa Ettiği İddiaları Doğru Değil