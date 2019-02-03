Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ebru Ayata, Pınar
Elma Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere
, Ezgi Akyıldız, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava ) Galatasaray
HDI Sigorta
: Chorlatte, Çağla Akın
, Cansu Çetin
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Cursty (Buse Kayacan, Gizem Karadayı
, Nursevil Aydınlar
, Hande Baladın
, Elifsu Ericek
)
Setler: 25-18, 18-25, 19-25, 18-25
Süre: 116 dakika (27, 29, 35, 25)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.