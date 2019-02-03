Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Ebru Ayata, Pınar Elma Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava )Galatasaray HDI Sigorta : Chorlatte, Çağla Akın,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ebru Ayata, Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava )

Galatasaray HDI Sigorta : Chorlatte, Çağla Akın, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cursty (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Elifsu Ericek)

Setler: 25-18, 18-25, 19-25, 18-25

Süre: 116 dakika (27, 29, 35, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Sigorta, Galatasaray, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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