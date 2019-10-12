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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

29 dakika önce

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Akif AltınBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, Simay Kurt, Buse Çetin.

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Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Akif Altın

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, Simay Kurt, Buse Çetin.

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Melis Durul, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Lloyd, Yasemin Güveli, Buse Melis Kara, Simge Şebnem Akoz.

Setler: 0-3 (14-25, 22-25, 5-25)

Süre: 62 dakika (20, 25, 17)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Mücadelenin ilk setinde Yasemin Güveli'nin üst üste etkili servisleriyle üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 önde kapattı.

İkinci sette teknik molaya 12-10 önde giren turuncu-beyazlılar, savunmada etkili bloklarla üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 üstün tamamladı.

Son sette Hande Baladın'ın etkili oyunuyla farkı açan Eczacıbaşı VitrA, parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Buse Çetin, Beylikdüzü, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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