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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Akif AltınAtlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal İrgi, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay (Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran, Şule Yetimoğlu)Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal İrgi, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay ( Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran, Şule Yetimoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-12, 25-22, 26-28, 18-25, 15-5

Süre: 115 dakika (20, 29, 30, 22, 14)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Atlasglobal Yeşilyurt, 4. galibiyetini aldı. Nilüfer Belediyespor ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ayça Aykaç, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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