Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın
Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal İrgi, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay ( Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran, Şule Yetimoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-12, 25-22, 26-28, 18-25, 15-5
Süre: 115 dakika (20, 29, 30, 22, 14)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Atlasglobal Yeşilyurt, 4. galibiyetini aldı. Nilüfer Belediyespor ise 5. mağlubiyetini yaşadı.