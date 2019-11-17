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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, (Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran)

Setler: 25-18, 25-22, 27-25

Süre: 92 dakika (22, 37, 33)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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