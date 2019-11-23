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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Maddison, Ceylan Arısan, Havlickova, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Aelbrecht,)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Hazal Selin...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Maddison, Ceylan Arısan, Havlickova, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen ( Berin Yıldırım, Aelbrecht,)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)

Setler: 25-23, 25-14, 25-17

Süre: 82 dakika (31, 26, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Berin Yıldırım, Vestel, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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