Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

17 dakika önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman YalçınAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, Sasa, Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman Yalçın

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, Sasa, Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra Güneş ( Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Pınar Atasever

Setler: 25-23, 19-25, 14-25, 20-25

Süre: 109 dakika (30, 28, 24, 27)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor, Hande Korkut, Vestel, Sasa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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