Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Ali SarıkuzuKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Hande Korkut)

Setler: 25-23, 28-26, 25-14

Süre: 95 dakika (33, 40, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Vestel, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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