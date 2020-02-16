Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Erol AkbulutGalatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Raykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Çağla Akın)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Meryem Boz, Balkestein-Grothues,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Raykhliuk ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Çağla Akın)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Meryem Boz, Balkestein-Grothues, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)

Setler: 25-16, 25-23, 25-18

Süre: 81 dakika (23, 29, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Gizem Karadayı, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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