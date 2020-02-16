Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Raykhliuk ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Çağla Akın)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Meryem Boz, Balkestein-Grothues, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)
Setler: 25-16, 25-23, 25-18
Süre: 81 dakika (23, 29, 29)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.