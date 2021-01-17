Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı
17.01.2021 21:32
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in model eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı. Zeynep Demirel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde takipçilerini şaşırttı.
ÇİFTETELLİ VE ROMAN HAVASI EŞLİĞİNDE SPOR YAPTI
Zeynep Demirel, çiftetelli ve roman havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı. Zeynep, paylaşımına, "Günümdeyim" notunu bıraktı. 31 yaşındaki modelin siyah taytı ise dikkat çekti.
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