Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi

25.04.2022 21:28
Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi

YENİ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu" konferansında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

YENİ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu" konferansında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Konferansta konuşan von der Leyen, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız saldırganlığının stratejik bir başarısızlık olacağını" ifade ederek "Masum sivilleri hedef alıp öldürmek, zor kullanarak sınırları yeniden çizmek, özgür bir halkın iradesini kontrolü altına almak Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine aykırıdır. Rusya'nın saldırganlığını Avrupa'da güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın özgürlüğü için savaşmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizerek, "Bu nedenle kesin, büyük ve etkili yaptırımlar uygulamamız gerekiyordu." diye konuştu.

Yaptırımların tek başına çözüm olmadığını belirten von der Leyen, bunların "kalıcı bir barış getirecek diplomatik bir çözüme ulaşmak için" Avrupa Birliği'ne güç sağlayan daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
AB, Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor AB, Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor

Avrupa Birliği, Yeni Delhi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 21:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement