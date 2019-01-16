Vurulan Kuyumcu Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Ankara'da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.
Ankara
'da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.
Dün akşam saatlerinde Çağlayan
Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından evine gitmek üzere hazırlanan Nurettin Güzel, 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Güzel, bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka
mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Güzel'in eşi cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları koluna girerek destek oldu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
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