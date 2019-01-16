Son Dakika Haberleri: Vurulan Kuyumcu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vurulan Kuyumcu Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Ankara'da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.

Vurulan Kuyumcu Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Ankara'da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.

Dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından evine gitmek üzere hazırlanan Nurettin Güzel, 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Güzel, bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Güzel'in eşi cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları koluna girerek destek oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

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