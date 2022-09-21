VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı - Son Dakika
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VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

21.09.2022 15:26
VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2022’de ID.

Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2022'de ID. BUZZ Cargo ve ID. BUZZ Pro'nun yanı sıra Yeni Amarok modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Fuarda ayrıca geçen yıl tanıtımı yapılan Yeni Multivan'ın Good Night paketli Multivan Edition modeli de sergilendi. Plug-in hibrit tahrik sistemi sayesinde şehir içinde elektrikli sürüş imkanı sunan, sportif bir model olan Multivan Edition, fuarda tanıtımı yapılan Good Night paketi sayesinde bir kamp aracına dönüştürülebiliyor.

Temmuz ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve ilk kez fiziksel olarak tüketicilerin karşısına çıkan Yeni Amarok ise modern mühendisliği ve karizmatik SUV tasarımıyla öne çıkıyor. Hannover'de sergilenen bir başka model ise sıkıştırılmış doğalgazla çalışan (CNG) Caddy Maxi Dark Label oldu. Marka ayrıca fuarda California model ailesi ve farklı ticari ihtiyaçlara yönelik özel dönüştürülmüş modellerini sergiledi.

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

Yeni modellerin birçoğu önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'ye gelmeye başlıyor

Fuarda sergilenen modellerle ilgili olarak bilgi veren Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, "İlk kez fiziksel olarak IAA Tansportation 2022'de tüketicilerin karşısına çıkan modeller arasında yer alan Yeni Amarok'u önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonunda pazara sunmayı hedefliyoruz. Bu yıl satışına başladığımız ve büyük beğeni ve talep gören California model ailesini de (California ve Grand California) aynı dönem içinde ülkemizde daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Fuarda sergilenen diğer yeni modellerden biri olan T7 Multivan modelimizin plug-in hibrid versiyonu ise önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren ürün yelpazemize katılacak." dedi. Ayrıca Tolga Senyücel fuarda markanın ön plan çıkardığı tamamen elektrikli ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo modellerini de 2024 yılında Türkiye pazarına sunmayı planladıklarını söyledi.

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

ID.Buzz

Volkswagen Ticari Araç markasının mihenk taşı niteliğindeki, çok yönlü ve tamamen elektrikli ID. Buzz ailesinin tamamen yük ve eşya taşımacılığına yönelik ID. Buzz Cargo modeli de fuarda ilk kez tüketiciyle buluştu.

Avrupa'da ön siparişe açılan ID. Buzz modelleri sonbaharda müşterilere teslim edilmeye başlanacak.

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

Yeni Amarok

Yeni Amarok ikinci nesliyle ilk kez IAA fuarında sergilendi. Birçok yeni donanım özelliği, 20'den fazla yeni destek sistemi, sunduğu mobil çevrimiçi hizmetleri, yüksek verim ve torklu motorları, dört tekerlekten çekiş teknolojisi ve kişiye özel aksesuarları ile Yeni Amarok pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı

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Kaynak: Carmedya.com

California, Volkswagen, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil VW ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok IAA Transportation 2022'de tanıtıldı - Son Dakika

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