Wade Young: "Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var" - Son Dakika

Wade Young: "Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var"

- Wade Young: "Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var" Kemer'de düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda mücadele eden Güney Afrikalı motosikletçi Wade Young, "Yarınki dağ etabı ise zorlu geçecek.

- Wade Young: "Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var"

ANTALYA - Kemer'de düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda mücadele eden Güney Afrikalı motosikletçi Wade Young, "Yarınki dağ etabı ise zorlu geçecek. Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var. Graham Jarvis, Mario Roman, Billy Bolt ve benim arasında geçeceğine inanıyorum" dedi.

Kemer ralli bölgesinde kurulan padok alanında Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile büyük motosiklet fabrikalarının stantlarını gezen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışlarla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Stant alanında Sherco Grubu Satış Müdürü Thomas Grosselin ve Valerio Pastirino ile bir süre sohbet eden Necati Topaloğlu, yarışlar kapsamında Kemer'e gelen tüm sporcuları ve fabrika gruplarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sherco Thomas Grosselin ve Valerio Pastirino da Kemer'in cennet gibi bir yer olduğunu ve çok sevdiklerini kaydetti.

Başkan Topaloğlu, padok alanında Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda mücadele eden Güney Afrikalı başarılı sporcu Wade Young ile bir araya gelerek sohbet etti.

Wade Youg'un başarılı bir yarış geçirdiğini ve yarınki dağ etabında da dereceye gireceğine inandığını belirten Başkan Topaloğlu, "Belediye olarak yarışlara tüm desteğimizi veriyoruz. Wade Young başarılı bir sporcu. İnşallah gelecek seneki yarışlarda da kendisi görürüz. Kemer'de kendisini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yarın son etapta da kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Wade Young ise Kemer ve yarışlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kemer'in çok güzel bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Young, Kemer'deki insanların çok misafirperver ve arkadaş canlısı olduğunu kaydetti.

Bu yılki yarışların gayet güzel geçtiğini anlatan Young, "Plaj etabı kolaydı. Ama orman yarışı geçen seneye göre daha zordu. Sky race ise çok hızlıydı. Yarın ki dağ etabı ise zorlu geçecek. Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var. Graham Jarvis, Mario Roman, Billy Bolt ve benim arasında geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Young, bu yıl pandemi nedeniyle herkesin işinin çok zor olduğunu belirterek, bu zorlu sürecin en kısa sürede tamamlanarak normal hayata geçilmesini umduğunu dile getirdi.

Wade Young: Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var
Wade Young: Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var
Wade Young: Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var
Wade Young: Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var

Motosiklet, Ralli, Roman, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Wade Young: 'Dağ etabında çok güçlü rakiplerim var' - Son Dakika Spor

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