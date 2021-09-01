Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı

Çocuğu olmayan başörtülü kadınla ilgili iması büyük tepki çekti: Benden yardım istedi

Futbol dünyasının 'kötü yenge'si olarak bilinen Wanda Icardi, sosyal medyada yine zirveye oturmayı başardı.

Bir zamanlar Maxi Lopex'le birlikteyken takım arkadaşı Mauro Icardi'ye gönlünü kaptıran Wanda, uzun süredir Arjantinli futbolcuyla evli.

Wanda'nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli fazla.

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Instagram, daha önce Wanda'nın cesur pozlarına engel koymuştu.

Ancak Wanda bunları pek umursamıyor. 34 yaşındaki güzel menajerin havuz başından yaptığı paylaşıma etkileşim yağdı. 8 milyon takipçili Wanda, 20 dakika içinde tam 97 bin beğeni aldı.