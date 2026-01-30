WAT Mobilite 2026'da Yüksek Hızlı Şarj Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

WAT Mobilite 2026'da Yüksek Hızlı Şarj Hedefliyor

30.01.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WAT Mobilite, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj altyapısını güçlendirerek elektrikli araç dönüşümünü destekleyecek.

WAT Mobilite 2025'i, Türkiye'nin 62 şehrinde 622 şarj noktasında 1971 şarj soketini hizmete geçirerek tamamlarken, 2026'da ise yüksek hızlı şarj alt yapısına odaklanarak 180 kilovatsaat gücü standart hale getirmeyi ve 360 kilovatsaat şarj hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlar için yenilikçi ve sürdürülebilir şarj çözümleri sunan WAT Mobilite, 2026'da mevcut istasyonlarda sunulan şarj gücünü artırarak ve yeni istasyonlarda yüksek güçte şarj hizmeti sunarak elektrikli araç altyapı dönüşümünde aktif rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.

2026'da yüksek hızlı şarj noktalarını minimum 180 kilovatsaat olacak şekilde kurgulayan WAT Mobilite, hizmet verdiği şarj noktalarında da lokasyon altyapısını güncelleyerek düşük güçteki şarj istasyonlarının gücünü 180 kilovatsaate çıkarmayı hedefliyor. Şirket, geçen yıl 360 kilovatsaat şarj istasyonlarıyla başlattığı ultra hızlı şarj hizmetini de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu kapasite artışı, özellikle şehirler arası güzergahlar ve yoğun kullanılan noktalarda elektrikli araçların daha kısa sürede şarj edilmesini sağlayacak.

Tamamı kendi AR-GE ekibi tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilen yerli WT Serisi şarj istasyonunu devreye alarak teknolojik yerlileşme hedefine ulaşan WAT Mobilite, sertifikasyon süreci tamamlanan 180 kilovatsaat kapasiteli istasyonlarla, sektördeki Çin ve Avrupa bağımlılığını azaltarak teknolojik bilgi birikimi ve uzmanlık oluşturdu.

Şirket, Bi Mola tesislerinde yerli şarj istasyonlarını 180 kilovatsaat ile hizmete açtı. 240 kilovatsaatlik yeni modelini de sertifikasyon sürecine dahil etti.

Mevcut ürün gamını bu yıl itibarıyla tamamen yurt içi pazara açmayı planlayan WAT Mobilite, bu hamleyle Türkiye'nin enerji altyapısına yerli mühendislik gücüyle değer kattı.

Geçen yıl Türkiye'de bir ilk olan ve 360 kilovatsaat gücündeki ultra hızlı şarj istasyonlarını bünyesinde barındıran WAT Şarj HUB'ı da 500'üncü lokasyonu olarak hizmete sunan WAT Mobilite, Bodrum-İstanbul yolu üzerinde konumlanan şarj merkeziyle şarj istasyonu kavramına yeni bir boyut kazandırdı.

Elektrikli araç kullanıcıları için sadece bir enerji durağı değil, kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlanan WAT Şarj HUB araçların enerji ihtiyacını karşılamanın yanında seyahatleri daha keyifli kılan bir mola noktası olarak kurgulandı ve tesiste, 7 gün 24 saat hizmet veren dinlenme ve etkinlik alanları, hijyen standartları yüksek tuvaletler ile yiyecek-içecek otomatları gibi sosyal imkanlar bir arada sunulmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü Alp Karahasanoğlu, Türkiye genelindeki toplam 38 bin 735 şarj soketi içinde yüzde 5'lik pazar payına ulaşan WAT Mobilite'nin 1971 soketten oluşan geniş ağıyla sektörün ana oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirterek, "Yerli üretim WT Serisi'nin teknolojik gücünü arkamıza alarak, sunduğumuz yüksek hızlı şarj altyapısıyla Türkiye'nin mobilite dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Artan elektrikli araç sayısına paralel olarak sundukları hizmetin kalitesini artırmak için kesintisiz çalıştıklarını kaydeden Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Şarj ağımızın önemli bir kısmında yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla hizmet veriyoruz. 2025'te ilk defa 360 kilovatsaat şarj istasyonlarıyla başlattığımız ultra hızlı şarj hizmetini 2026'da yaygınlaştıracağız. Mevcut ve yeni lokasyonlarımızın şarj gücünü minimum 180 kilovatsaat olacak şekilde yükselterek, kullanıcılarımıza daha verimli bir enerji altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm sadece kapasite artışı değil, aynı zamanda kullanıcıların yolculuk alışkanlıklarını iyileştiren bir standart. Teknolojik bağımsızlığı merkeze alan yeni yatırım hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin mobilite dönüşümüne rehberlik etmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WAT Mobilite 2026'da Yüksek Hızlı Şarj Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:03:04. #7.11#
SON DAKİKA: WAT Mobilite 2026'da Yüksek Hızlı Şarj Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.