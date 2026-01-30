WAT Mobilite 2026'da Yüksek Hızlı Şarj Hedefliyor

WAT Mobilite 2025'i, Türkiye'nin 62 şehrinde 622 şarj noktasında 1971 şarj soketini hizmete geçirerek tamamlarken, 2026'da ise yüksek hızlı şarj alt yapısına odaklanarak 180 kilovatsaat gücü standart hale getirmeyi ve 360 kilovatsaat şarj hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlar için yenilikçi ve sürdürülebilir şarj çözümleri sunan WAT Mobilite, 2026'da mevcut istasyonlarda sunulan şarj gücünü artırarak ve yeni istasyonlarda yüksek güçte şarj hizmeti sunarak elektrikli araç altyapı dönüşümünde aktif rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.

2026'da yüksek hızlı şarj noktalarını minimum 180 kilovatsaat olacak şekilde kurgulayan WAT Mobilite, hizmet verdiği şarj noktalarında da lokasyon altyapısını güncelleyerek düşük güçteki şarj istasyonlarının gücünü 180 kilovatsaate çıkarmayı hedefliyor. Şirket, geçen yıl 360 kilovatsaat şarj istasyonlarıyla başlattığı ultra hızlı şarj hizmetini de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu kapasite artışı, özellikle şehirler arası güzergahlar ve yoğun kullanılan noktalarda elektrikli araçların daha kısa sürede şarj edilmesini sağlayacak.

Tamamı kendi AR-GE ekibi tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilen yerli WT Serisi şarj istasyonunu devreye alarak teknolojik yerlileşme hedefine ulaşan WAT Mobilite, sertifikasyon süreci tamamlanan 180 kilovatsaat kapasiteli istasyonlarla, sektördeki Çin ve Avrupa bağımlılığını azaltarak teknolojik bilgi birikimi ve uzmanlık oluşturdu.

Şirket, Bi Mola tesislerinde yerli şarj istasyonlarını 180 kilovatsaat ile hizmete açtı. 240 kilovatsaatlik yeni modelini de sertifikasyon sürecine dahil etti.

Mevcut ürün gamını bu yıl itibarıyla tamamen yurt içi pazara açmayı planlayan WAT Mobilite, bu hamleyle Türkiye'nin enerji altyapısına yerli mühendislik gücüyle değer kattı.

Geçen yıl Türkiye'de bir ilk olan ve 360 kilovatsaat gücündeki ultra hızlı şarj istasyonlarını bünyesinde barındıran WAT Şarj HUB'ı da 500'üncü lokasyonu olarak hizmete sunan WAT Mobilite, Bodrum-İstanbul yolu üzerinde konumlanan şarj merkeziyle şarj istasyonu kavramına yeni bir boyut kazandırdı.

Elektrikli araç kullanıcıları için sadece bir enerji durağı değil, kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlanan WAT Şarj HUB araçların enerji ihtiyacını karşılamanın yanında seyahatleri daha keyifli kılan bir mola noktası olarak kurgulandı ve tesiste, 7 gün 24 saat hizmet veren dinlenme ve etkinlik alanları, hijyen standartları yüksek tuvaletler ile yiyecek-içecek otomatları gibi sosyal imkanlar bir arada sunulmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü Alp Karahasanoğlu, Türkiye genelindeki toplam 38 bin 735 şarj soketi içinde yüzde 5'lik pazar payına ulaşan WAT Mobilite'nin 1971 soketten oluşan geniş ağıyla sektörün ana oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirterek, "Yerli üretim WT Serisi'nin teknolojik gücünü arkamıza alarak, sunduğumuz yüksek hızlı şarj altyapısıyla Türkiye'nin mobilite dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Artan elektrikli araç sayısına paralel olarak sundukları hizmetin kalitesini artırmak için kesintisiz çalıştıklarını kaydeden Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Şarj ağımızın önemli bir kısmında yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla hizmet veriyoruz. 2025'te ilk defa 360 kilovatsaat şarj istasyonlarıyla başlattığımız ultra hızlı şarj hizmetini 2026'da yaygınlaştıracağız. Mevcut ve yeni lokasyonlarımızın şarj gücünü minimum 180 kilovatsaat olacak şekilde yükselterek, kullanıcılarımıza daha verimli bir enerji altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm sadece kapasite artışı değil, aynı zamanda kullanıcıların yolculuk alışkanlıklarını iyileştiren bir standart. Teknolojik bağımsızlığı merkeze alan yeni yatırım hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin mobilite dönüşümüne rehberlik etmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı sürdüreceğiz."