WatchX'in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel WatchX'in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı - Son Dakika

WatchX'in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı

19 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Meslek Yüksekokulu kariyer konukları, İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da alanın en iyi ödülü kabul edilen "EdTech"in sahibi WATCH X'in tasarımcıları Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'dı.

WatchX'in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Meslek Yüksekokulu kariyer konukları, İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da alanın en iyi ödülü kabul edilen "EdTech"in sahibi WATCH X'in tasarımcıları Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'dı.


GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen kariyer etkinliğinde konuşan Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, girişimciliğin çağımızın mesleği olduğuna vurgu yaparak, "İş fikirlerinizi korkusuzca hayata geçirmeniz, farklı fonlama yöntemleri kullanarak kendi kaynaklarınızı oluşturmanız artık daha kolay. Bu konuda çok değerli bir örnek olan WatchX'in kuruluş ve başarı hikayesinden faydalanacağınızı düşünüyorum" dedi.


Başmühendis olarak çalıştığı firmadan istifa ederek kendi hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan ve üç ayda geliştirdikleri akıllı saati "WatchX" 45 farklı ülkeye satma başarısı gösteren Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, herkesin olmak istediği bir iş pozisyonundan, en olmayacak zamanda istifa ettiklerini ve kendi hayallerinin peşinden gittiklerini söyledi. Başlangıçta iş fikrini gerçekleştirmek üzere yatırımcı aradıklarını ancak bu konuda başarılı olamadıklarını ifade eden Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, "WatchX'in bir prototipini geliştirerek, projeyi kitlesel fonlama metodu ile dünya çapında müşterilerin beğenisine sunduklarını ve bu sayede gerekli finansal şartları sağlayabildiklerini ifade etti.


Ortak olarak kurdukları ArgeX isimli firmalarıyla başladıkları girişimcilik yolculuklarını anlatan WatchX'in geliştiricileri, konuşmaları sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.


Kariyer etkinliği, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın WatchX'in tasarımcıları olan Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'a hediye takdimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Necip Fazıl Kısakürek, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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