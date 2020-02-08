WBA ve IBF şampiyonu Özbek boksör, doğduğu Namangan'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen mücadelede ABD'li boksör Daniel Roman'ı yenerek, WBA ve IBF şampiyonluğunu elde eden Özbekistanlı boksör Muradcan Ahmadaliyev doğduğu Namangan'da sevinçle karşılandı.



ABD'nin Miami kentinde 31 Ocak 2020'da düzenlenen mücadelede ABD'li boksör Daniel Roman'ı yenerek, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) şampiyonluğunu elde eden Özbekistanlı boksör Muradcan Ahmadaliyev, doğduğu Özbekistan'ın Namangan'da büyük coşkuyla karşılandı. 2018'de profesyonel boks hayatına başlayan ve bugüne kadar yaptığı 8 profesyonel karşılaşmayı 6 maçta rakibini nakavt ederek hepsini kazanan Muradcan, Daniel Roman'ı 12 raund sonunda puanla [113-115, 115-113, 115-113] mağlup etti ve iki dalda Dünya süper horoz sıklet şampiyonu oldu. Muradcan Ahmadaliyev, başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından 'Özbekistan'ın iftiharı' madalyasıyla ödüllendirildi.



1994 doğumlu Muradcan, 2015 Dünya Amatör Boks sampiyonasında gümüş ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyanın sahibi olmuştu. 2017'de Taşkent'te düzenlenen Asya şampiyonasında altın madalya kazanarak, kıta şampiyonunu elde etmişti. - TAŞKENT