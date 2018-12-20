Son Dakika Haberleri: Weinstein'in Yargılanması - New York

Weinstein'in Yargılanması - New York

10 saat önce İlandır

ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları ile dava edilen Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, avukatı Benjamin Brafman'ın eşliğinde New York'ta mahkemeye çıktı.

ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları ile dava edilen Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, avukatı Benjamin Brafman'ın eşliğinde New York'ta mahkemeye çıktı. Duruşmaya, aktris Kathy Najimy ve Marisa Tomei de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:01 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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