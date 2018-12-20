Weinstein'in Yargılanması - New York
10 saat önce İlandır
ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları ile dava edilen Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, avukatı Benjamin Brafman'ın eşliğinde New York'ta mahkemeye çıktı.
ABD
'de taciz ve tecavüz suçlamaları ile dava edilen Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, avukatı Benjamin Brafman'ın eşliğinde New York
'ta mahkemeye çıktı. Duruşmaya, aktris Kathy Najimy
ve Marisa Tomei
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:01 Kaynak: AA
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