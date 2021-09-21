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WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor - Son Dakika

WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor

21.09.2021 20:54
WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor, System.String[]

WhatsApp'a gelen yeni bir özellikle birlikte artık kullanıcılar tanınmayan numaralardan gelen spam veya tehdit içerikli mesajlar şikayet edelebilecek. Şu anda test aşamasında olan söz konusu özelliği iOS ve Android kullanıcıları tarafından beta aşamasında denenebiliyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Beta 2.21.20.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıları yeni bir özellikle buluşturdu. Yeni gelen özellikle birlikte, tanınmayan kişilerden gelen spam veya tehdit içerikli mesajlar artık şikayet edilebilecek.

iOS VE ANDROİD İÇİN YAYINLANDI

Söz konusu değişiklik, daha önce iOS işletim sistemini kullanan kullanıcılar tarafından beta aşamasında test edilmişti. WhatsApp'ın kararıyla Android'e de eklenen özelliği kullanabilmek için şikayet edilecek mesajın üzerine basılı tutarak seçmek ve hemen ardından sağ üst kısımdan "Bildir" butonuna tıklamak gerekiyor.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ DE GELMİŞTİ

WhatsApp, son olarak çoklu cihaz desteği özelliğini de Türkiye'de kullanıma sundu. Bununla birlikte kullanıcılar, artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden uygulamayı farklı cihazlardan kullanabiliyorlar.

WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor

Whatsapp, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor - Son Dakika
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