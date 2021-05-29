WhatsApp açıkladı: Güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edecek - Son Dakika

Dünyanın en önemli haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde yaptığı güncelleme nedeniyle tartışmaların odağı haline gelmişti. Güncellemeyle birlikte, kullanıcılarının birtakım bilgilerinin şirketlerle paylaşılacağı iddiası, çok sayıda kişinin, uygulamayı bırakmasına neden olmuştu. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından WhatsApp'ın güncelleme kararıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

HÜKÜMETLERİN KARŞI ÇIKMASI DA ETKİLİ OLDU

İngiliz Telegraph'ın haberine göre, WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi. Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

RAKİP UYGULAMALARDA ANİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

WhatsApp'ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü. Güncelleme tartışmalarıyla ilgili WhatsApp sözcüsünden açıklama geldi.

"İŞLEVSELLİĞİ SINIRLAMA PLANIMIZ YOK"

Telegraph haberinde, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ÖZELLİKLERİ KULLANMAK İSTEDİKLERİNDE HATIRLATACAĞIZ"

Ayrıca sözcünün, "Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.