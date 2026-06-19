Whitebit EU, Avusturya'dan Mica lisansı alarak Avrupa'da vites büyüttü - Son Dakika
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Whitebit EU, Avusturya'dan Mica lisansı alarak Avrupa'da vites büyüttü

Whitebit EU, Avusturya\'dan Mica lisansı alarak Avrupa\'da vites büyüttü
19.06.2026 19:21
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Global kripto para borsası WhiteBIT'in Avrupa operasyonlarını yürüten WhiteBIT EU, Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (FMA) MiCA lisansı alarak Avrupa Ekonomik Alanı genelinde düzenlenmiş kripto varlık hizmetleri sunma yolunda kritik bir eşiği geçti. Şirket, yeni lisansla birlikte Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandırmayı ve bölgedeki kullanıcılarına tam uyumlu hizmetler sunmayı hedefliyor.

Global kripto para borsasının Avrupa ayağı WhiteBIT EU, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında çok kritik bir onay aldı. Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (FMA) resmi yetki alan şirket, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) genelinde tamamen düzenlenmiş ve yasalara uyumlu kripto varlık hizmetleri sunma yolunda dev bir adım attı.

STRATEJİK BÜYÜMENİN YENİ MERKEZİ: AVUSTURYA

WhiteBIT EU adına operasyonları yürüten WB-Shield Innovations GmbH, alınan bu yeni lisansın şirketin Avrupa pazarındaki genişleme stratejisinde kilit bir rol oynayacağını duyurdu. MiCA lisansının sağladığı yasal çerçeve sayesinde WhiteBIT EU, AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde kıta genelindeki kullanıcılara güvenle hizmet verebilecek.

Gelişmeyi değerlendiren WhiteBIT Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, Avrupa pazarının şirketin uzun vadeli vizyonunun tam merkezinde yer aldığını vurguladı. Nosov, MiCA lisansının; şeffaf, güvenli ve regülasyonlara sadık bir kripto ekosistemi inşa etme misyonlarını doğrudan desteklediğini ifade etti.

"WHITEBIT.EU" PLATFORMU GELİYOR

Avrupa Birliği genelinde ortak bir düzenleyici standart belirleyen MiCA; şeffaflık, müşteri varlıklarının korunması, güçlü yönetişim ve piyasa bütünlüğü gibi alanlarda çok sıkı kurallar getiriyor. WhiteBIT EU'nun Avusturya'da elde ettiği bu yetki, markanın bölgedeki kurumsal duruşunu güçlendirirken, kullanıcılara sunulacak hizmet yelpazesini de genişletiyor.

Şirket, MiCA uyum sürecinin en somut adımı olarak, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılara özel tasarlanan whitebit.eu platformunu devreye almaya hazırlanıyor. Bu yeni web sitesi, WhiteBIT'in Avrupa'daki regüle edilmiş ana merkezi olarak konumlanacak ve kullanıcılara tamamen MiCA standartlarında ürün ve hizmetler sunacak.

Avusturya, Ekonomi, Avrupa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Whitebit EU, Avusturya'dan Mica lisansı alarak Avrupa'da vites büyüttü - Son Dakika

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