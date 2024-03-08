Worldcoin, İspanya'da Veri Koruma Yasalarına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Worldcoin, İspanya'da Veri Koruma Yasalarına Karşı Mücadele Ediyor

Worldcoin, İspanya\'da Veri Koruma Yasalarına Karşı Mücadele Ediyor

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın kurduğu iris biyometrik kripto para projesi Worldcoin, İspanya'nın veri koruma otoritesi AEPD'nin kararına karşı dava açtı. Worldcoin, Avrupa'nın veri koruma yasalarına tam uyduğunu savunuyor ve karara itiraz ediyor. Daha önce Güney Kore ve Hong Kong'da da benzer düzenleyici baskılarla karşı karşıya kalan Worldcoin, Orb doğrulama hizmetini bazı ülkelerde sunmayı bırakmıştı.

08.03.2024 16:52
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Düzenleyicilerden gelen artan baskılarla karşı karşıya kalan Worldcoin, Avrupa'nın veri koruma yasalarına tam uyduğunu savunuyor.

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın kurduğu iris biyometrik kripto para projesi Worldcoin, İspanya'nın veri koruma otoritesi AEPD'nin ülkedeki kişisel veri toplama faaliyetlerini durdurma veya halihazırda toplanan verileri kullanmama emrine karşı dava açtı.

Worldcoin İspanya'da Yasal Mücadeleye Girişti

Sam Altman'ın Worldcoin'i, AEPD'nin son kararına Tools for Humanity adlı San Francisco ve Berlin merkezli bir kuruluş aracılığıyla yasal bir itirazda bulundu. Tools for Humanity, Worldcoin'in Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) de dahil olmak üzere biyometrik verilerin toplanması ve aktarılmasını düzenleyen tüm yasalara ve yönetmeliklere tam uyum sağladığını savunarak karara itiraz ettiğini duyurdu.

Worldcoin sözcüsü Rebecca Hahn, "Sonuç olarak, AB'deki baş veri gizliliği düzenleyicimiz BayLDA ile birkaç aydır tutarlı ve sürekli bir diyalog içerisindeyiz. İspanyol düzenleyicilerin kabul edilmiş AB prosedürlerini ve kurallarını atlayarak bize dava açmaktan başka seçenek bırakmamaları bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Hassas iris biyometrik verileri toplaması nedeniyle Worldcoin, benzer düzenleyici baskılarla da karşı karşıya kaldı. Bu düzenleyici endişeler nedeniyle Worldcoin, Orb doğrulama hizmetini Fransa, Brezilya ve Hindistan'da sunmayı bıraktı.

Geçmişte, Güney Kore Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu (PIPC), özellikle iris ve yüz taramalarıyla bağlantılı olanlar olmak üzere kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili şikayetlere yanıt olarak Worldcoin hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Komisyon, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu'nun olası ihlalleri konusunda endişelerini dile getirdi. Benzer bir soruşturma da Hong Kong Gizlilik Komiserliği (PCPD) tarafından başlatıldı. PCPD, Hong Kong'daki altı Worldcoin satış noktasında olası gizlilik tehditlerini inceledi.

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