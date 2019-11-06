WSJ: Xerox HP'yi satın almak için 27 milyar dolar önerecek
6 saat önce
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Xerox Holdings, kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:47 Kaynak: DHA
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Xerox Holdings, kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendiriyor.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Xerox yönetim kurulu dün bu olasılığı değerlendirdi.WSJ haberine göre, Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt de aldı.
ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor