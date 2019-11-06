Son Dakika Haberleri: WSJ: Xerox HP'yi satın almak için 27 milyar dolar önerecek
Son Dakika Ekonomi WSJ: Xerox HP'yi satın almak için 27 milyar dolar önerecek

WSJ: Xerox HP'yi satın almak için 27 milyar dolar önerecek

6 saat önce

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Xerox Holdings, kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendiriyor.

WSJ: Xerox HP'yi satın almak için 27 milyar dolar önerecek, System.String[]

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Xerox Holdings, kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Xerox yönetim kurulu dün bu olasılığı değerlendirdi.WSJ haberine göre, Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt de aldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street Jurnal Gazetesi, Xerox, HP, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:47 Kaynak: DHA
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