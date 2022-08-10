Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak - Son Dakika
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Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak

10.08.2022 19:45
Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak

WUHAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Baidu, Wuhan ve Chongqing şehirlerinde halka açık yollarda ticari olarak tamamen sürücüsüz taksi çalıştırmak için izin aldı.

WUHAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Baidu, Wuhan ve Chongqing şehirlerinde halka açık yollarda ticari olarak tamamen sürücüsüz taksi çalıştırmak için izin aldı. Baidu, iki şehrin bazı bölgelerinde, şirketin otonom araç çağırma platformu Apollo Go aracılığıyla, sürücüsüz ticari taksi olan robotaksi hizmetini sunacak. Baidu, yolcuların güvenliğini sağlamak için yedekli izleme ve paralel sürüş uygulayacağını söyledi. Baidu, Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen gibi çeşitli Çin şehirlerinde Apollo Go üzerinde pilot hizmet başlatmış durumda. Son yıllarda Çin, kendi kendine sürüş teknolojisinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini teşvik etmek için bir dizi politika geliştirmişti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak - Son Dakika

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