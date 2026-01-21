Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika
Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya\'da Başlıyor
21.01.2026 14:09
SUBÜ ve Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğiyle Wushu Türkiye Şampiyonası düzenleniyor.

SUBÜ ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde TÜSF tarafından düzenlenecek Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası başlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sakarya'da düzenlenecek 'Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası' başlıyor. 21-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 56 üniversiteden kadın ve erkek sporcular mücadele edecek. Müsabakalar, 'Sanda' ve 'Tao-lu' olmak üzere iki ana kategori altında yapılacak. 'Sanda' kategorisinde kadınlar ve erkekler, 48 kilodan 90+ kiloya kadar farklı sıkletlerde tatamiye çıkacak. 'Tao-lu' kategorisinde ise modern tao-lu ve geleneksel tao-lu yarışma kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Şampiyonada SUBÜ'den 8 sporcu da mücadele edecek. Organizasyon, sporseverler tarafından salonda ücretsiz olarak takip edilebilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, Gençlik, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:02
