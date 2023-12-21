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X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor - Son Dakika
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X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor

Eski adıyla Twitter, yeni ismiyle X isimli sosyal medya platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girse de hiçbir profili ve ana sayfadaki gönderileri göremiyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

21.12.2023 - 08:51,  Güncelleme: 09:20
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Tesla ve SpaceX Yöneticisi Elon Musk'ın satın almasından sonra Twitter yerine X ismiyle anılan sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor.

X ÇÖKTÜ

Dünyada ve ülkemizde kullanıcılar sosyal medya platformu X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girse de paylaşılan gönderileri göremiyor. Sorunun ne olduğu anlaşılamazken konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı.

X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
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Sosyal Medya, Elon Musk, Twitter, Gündem, Son Dakika

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SON DAKİKA: X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor - Son Dakika
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