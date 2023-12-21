X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor

Tesla ve SpaceX Yöneticisi Elon Musk'ın satın almasından sonra Twitter yerine X ismiyle anılan sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor.

X ÇÖKTÜ

Dünyada ve ülkemizde kullanıcılar sosyal medya platformu X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girse de paylaşılan gönderileri göremiyor. Sorunun ne olduğu anlaşılamazken konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı.