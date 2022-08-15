Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu

15.08.2022 17:37
Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu

Xİ'AN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev Pazar günü yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin güçlü şekilde canlandırılması için Özbekistan-Çin işbirliğinin daha yakın hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Xİ'AN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev Pazar günü yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin güçlü şekilde canlandırılması için Özbekistan-Çin işbirliğinin daha yakın hale getirilmesi çağrısında bulundu. Hocayev, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nın açılış töreninde video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, günümüzün gerçeklerinin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Kovid-19 pandemisi gibi zorlukların üstesinden etkin bir şekilde gelmek için işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Hocayev, pandeminin olumsuz etkisini dengelemek, yeni kalkınma ivmesi ve yeni büyüme itici güçleri aramak için Özbekistan ile Çin'in ortak çaba göstermesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Özbekistan ve Çin arasındaki dostluğun antik İpek Yolu dönemine dayandığını kaydeden Hocayev; ikili ortaklığın sürdürülebilir gelişimi için daha fazla olanak sağlamak ve buna güçlü bir ivme kazandırmak için iki ülkenin ekonomik olarak birbirini tamamlayan güçlerinden tam anlamıyla yararlanması ve dijital ekonomi, e-ticaret, lojistik, yatırım ve bölgesel işbirliği gibi alanlarda işbirliğini artırması gerektiğini söyledi. Ortak ilerleme, paylaşılan faydalar ve kazan-kazan sonuçları için bağlantı ve entegrasyonu güçlendirme temasıyla düzenlenen beş günlük fuar, 70'ten fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı kendine çekti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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