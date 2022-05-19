Xi, Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Özgüvenini Oluşturma ve Kültürel Güvenini Artırma Çabalarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Xi, Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Özgüvenini Oluşturma ve Kültürel Güvenini Artırma Çabalarına Dikkat Çekti

19.05.2022 18:52
Xi, Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Özgüvenini Oluşturma ve Kültürel Güvenini Artırma Çabalarına Dikkat Çekti

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in bilimsel ve teknolojik özgüvenini oluşturma ve kültürel güvenini artırma çabalarına dikkat çekti.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in bilimsel ve teknolojik özgüvenini oluşturma ve kültürel güvenini artırma çabalarına dikkat çekti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu açıklamasını Çarşamba günü, Nanjing Üniversitesi'nin yurtdışında eğitim gördükten sonra ülkeye geri dönen genç akademisyenlerine cevaben yazdığı bir mektupta yaptı. Xi akademisyenlerin, ülkeye hizmet etmek amacıyla çok çalışmanın, eğitim yoluyla erdemi geliştirmede ve Çin'in bilim ve teknolojideki gücünü artırmada yeni başarılar elde etmenin şanlı geleneğini devam ettireceklerine ve Çin kültürüne olan güveni güçlendirmede ve Çin tarihini iyi bir şeklide aktarmada örnek olacaklarına dair umudunu dile getirdi.

Xi akademisyenleri, Çin'in her bakımdan modern bir sosyalist ülke haline getirilmesine ve ulusal yeniden canlanma olan Çin Rüyası'nın gerçekleştirilmesine bilgelik ve güç katmaya çağırdı. Nanjing Üniversitesi, 1902'de Sanjiang Normal Okulu olarak kuruldu. Geçen 120 yıl boyunca kurum, özellikle Li Siguang ve Cheng Kaijia olmak üzere yurtdışında eğitim gördükten sonra geri dönen sayısız bilim insanının, ülkeye ve halka hizmet sunmaya olan bağlılığına tanıklık etti. 2012 yılında düzenlenen ÇKP'nin 18. ulusal kongresinden bu yana yurt dışından dönen Nanjing Üniversitesi'ndeki toplam 120 genç akademisyen temsilcisi, kısa süre önce Xi'ye eğitim ve araştırma çalışmaları ve Çin'i güçlü bir ulus olarak inşa etmedeki rollerini oynama konusundaki kararlılıkları hakkında bir mektup yazmıştı. Bilim insanlarının pozisyonlarında verimli sonuçlar elde etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Xi, Nanjing Üniversitesi'nin kuruluşunun 120. yıl dönümü dolayısıyla akademisyenlerinin yanı sıra diğer öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunlarına da iyi dileklerini iletti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Özgüvenini Oluşturma ve Kültürel Güvenini Artırma Çabalarına Dikkat Çekti - Son Dakika


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