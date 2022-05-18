Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı ile Telefonda İkili İlişkiler Hakkında Görüştü - Son Dakika
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Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı ile Telefonda İkili İlişkiler Hakkında Görüştü

18.05.2022 16:11
Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı ile Telefonda İkili İlişkiler Hakkında Görüştü

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba sabahı Filipinler'de cumhurbaşkanı seçilen Ferdinand Romualdez Marcos ile ikili ilişkiler ve bölgesel kalkınma hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba sabahı Filipinler'de cumhurbaşkanı seçilen Ferdinand Romualdez Marcos ile ikili ilişkiler ve bölgesel kalkınma hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Xi, Marcos'u Filipinler'in cumhurbaşkanı olarak seçilmesi nedeniyle bir kez daha tebrik etti. Marcos'un Çin ile Filipinler arasındaki ilişkilerin gelişiminde yer aldığını ve tanık olduğunu vurgulayan Çin Cumhurbaşkanı, Marcos'u Çin-Filipinler dostluğunun kurucusu, destekçisi ve teşvik eden ismi olarak nitelendirdi.

Filipinler'deki "Nereden geldiğini bilmiyorsan uzağa gidemezsin" deyişine atıfta bulunan Xi, her iki ülke için de iki tarafın dostluğunu ileriye taşıma ve asıl amaçlarına bağlı kalma çağrısında bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi, ikili ilişkiler için daha da parlak bir geleceği başlatmak adına iki ülkenin de genel eğilimi kavraması, yeni dönemde Çin-Filipinler dostluğu ile bir başarı hikayesi yazması ve ikili dostluğa dayanan işbirliği planını takip etmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Filipinler, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

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